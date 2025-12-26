Cronaca

GROANE – Atti vandalici sono stati registrati nei giorni precedenti al Natale ai danni di due presepi a Lentate sul Seveso, quello allestito all’interno della chiesa parrocchiale di San Vito e quello realizzato all’esterno dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni.

Nel presepe collocato all’ingresso della chiesa sono stati trovati mozziconi di sigarette appoggiati sulle statuine dei pastori. Nel presepe allestito in piazza, nei pressi della Rsa Villa Cenacolo, una svastica è stata tracciata sul mantello della sagoma di San Giuseppe, parte di una rappresentazione realizzata su tavole in compensato.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato 20 dicembre ed è stata fatta da alcuni bambini delle scuole elementari che si trovavano in chiesa per le confessioni. Gli episodi hanno suscitato amarezza e sconcerto nella comunità parrocchiale e tra i cittadini.

Il responsabile della comunità pastorale Santo Stefano ha espresso pubblicamente la propria condanna durante la messa domenicale, richiamando però alla necessità di non perdere il senso di speranza e di continuare a essere segni di luce, anche di fronte a gesti simili. Un messaggio che ha accompagnato anche la partecipazione alla Via Natalis organizzata nel pomeriggio nel parco di Villa Cenacolo.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti: la polizia locale sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali per individuare il momento dei vandalismi e, se possibile, risalire ai responsabili.

(foto archivio: presepe preso di mira dai vandali nella zona, un altro episodio avvenuto in passato)

26122025