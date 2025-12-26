Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 25 dicembre, spiccano gli auguri natalizi del prevosto di Saronno e della sindaca Pagani, insieme ai controlli della polizia locale in centro con l’unità cinofila. Ampio interesse anche per l’intervento sull’adozione di Francesca Rufini e per il tradizionale scambio di auguri sotto l’albero.

Nel suo messaggio di Natale, il prevosto don Giuseppe Marinoni ha invitato la comunità a “regalarsi tempo”, sottolineando l’importanza delle relazioni e della cura reciproca, in un periodo in cui la fretta spesso prevale.

Durante i controlli del giorno di Natale in centro a Saronno, la polizia locale ha operato con l’unità cinofila, ritirando una patente per guida in stato d’ebbrezza e monitorando la situazione della viabilità.

La sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, ha portato gli auguri natalizi agli ospiti della casa di riposo Focris, sottolineando il valore della presenza e della vicinanza nelle feste.

Adozione piano Isotta, l’intervento di Francesca Rufini che parla del progetto come il più importante degli ultimi vent’anni per Saronno e invitando a non rimandare più gli interventi necessari.

Come da tradizione, in piazza si è svolto lo scambio di auguri natalizi con il gruppo “Il tè per sei di Saronno se”, tra musica, convivialità e sorrisi, immortalati nella fotogallery di Iannone.

