Il tempo di un caffè, da domani l’edizione speciale con i sindaci del Saronnese e delle Groane
26 Dicembre 2025
SARONNO – Manca sempre meno al primo appuntamento con l’edizione speciale di fine anno de “Il tempo di un caffè”. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: la prima videointervista sarà pubblicata sabato 27 dicembre alle 11,50, aprendo una serie di incontri quotidiani dedicati ai sindaci del Saronnese e delle Groane.
Due caffè, poche domande dirette e risposte senza filtri. È questa la formula che con la direttrice Sara Giudici accompagnerà i lettori giorno dopo giorno tra bilanci dell’anno che si chiude, scelte amministrative e prospettive per quello che si apre. Ogni intervista offrirà uno sguardo concreto sul lavoro svolto e sulle sfide che attendono i singoli comuni, con uno stile informale e accessibile.
L’edizione speciale coinvolge tutto il territorio, mettendo in fila esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: fare il punto sul presente e guardare avanti.
“Il tempo di un caffè” nasce durante il periodo del Covid, quando raccontare il territorio richiedeva nuove formule. Da quell’intuizione è nato un format semplice e immediato, ripreso e rilanciato durante la campagna elettorale 2025, con quasi un centinaio di candidati seduti al tavolino per raccontarsi. Il successo della rubrica ha portato negli ultimi mesi a nuove declinazioni, dall’edizione estiva dedicata allo sport a quella sulla giunta, fino a superare i confini locali con l’esperienza a Grosseto insieme alla redazione de “Il Giunco”. Ora il countdown è agli sgoccioli: da sabato 27 dicembre, un’intervista al giorno per raccontare il territorio, un caffè alla volta.
Visualizza questo post su Instagram
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09