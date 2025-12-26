Città

SARONNO – Manca sempre meno al primo appuntamento con l’edizione speciale di fine anno de “Il tempo di un caffè”. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: la prima videointervista sarà pubblicata sabato 27 dicembre alle 11,50, aprendo una serie di incontri quotidiani dedicati ai sindaci del Saronnese e delle Groane.

Due caffè, poche domande dirette e risposte senza filtri. È questa la formula che con la direttrice Sara Giudici accompagnerà i lettori giorno dopo giorno tra bilanci dell’anno che si chiude, scelte amministrative e prospettive per quello che si apre. Ogni intervista offrirà uno sguardo concreto sul lavoro svolto e sulle sfide che attendono i singoli comuni, con uno stile informale e accessibile.

L’edizione speciale coinvolge tutto il territorio, mettendo in fila esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: fare il punto sul presente e guardare avanti.

“Il tempo di un caffè” nasce durante il periodo del Covid, quando raccontare il territorio richiedeva nuove formule. Da quell’intuizione è nato un format semplice e immediato, ripreso e rilanciato durante la campagna elettorale 2025, con quasi un centinaio di candidati seduti al tavolino per raccontarsi. Il successo della rubrica ha portato negli ultimi mesi a nuove declinazioni, dall’edizione estiva dedicata allo sport a quella sulla giunta, fino a superare i confini locali con l’esperienza a Grosseto insieme alla redazione de “Il Giunco”. Ora il countdown è agli sgoccioli: da sabato 27 dicembre, un’intervista al giorno per raccontare il territorio, un caffè alla volta.

