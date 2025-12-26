Altre news

SARONNO – Venerdì 26 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche addensamento sparso al mattino.

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso, ma dalla sera e in particolare nella notte sono previste precipitazioni. Al momento, non sono attive allerte meteo per il territorio di Saronno.

Le temperature odierne si manterranno piuttosto basse: la massima raggiungerà i 7°C, mentre la minima si fermerà intorno ai 2°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata: soffieranno da Sud nelle prime ore, per poi orientarsi da Sudovest nel pomeriggio. Le condizioni restano generalmente stabili durante il giorno, con un peggioramento previsto solo a partire dalle ore notturne.

In Lombardia, la giornata si presenta stabile e asciutta grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, con qualche nube in più sulle Prealpi occidentali e orientali dal pomeriggio. I venti saranno deboli, ma in graduale intensificazione dai quadranti nord-orientali.

