Comasco

ROVELLASCA – In vista del Natale, il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli ha fatto visita a numerosi anziani del paese, portando personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale ai concittadini più avanti con gli anni.

Gli incontri sono stati vissuti come momenti di ascolto e di condivisione, caratterizzati da un clima di vicinanza e da una forte carica emotiva. Il sindaco ha voluto dedicare tempo agli anziani, scambiando parole e auguri in occasione delle festività natalizie. Un gesto semplice ma significativo, che ha sottolineato l’attenzione dell’amministrazione verso le persone più fragili e il valore del contatto diretto con la comunità, soprattutto in un periodo dell’anno particolarmente sentito come quello del Natale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

26122025