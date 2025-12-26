Saronno: dal 1 gennaio nuovo modo per segnalare problemi al Comune. Addio a Municipium
26 Dicembre 2025
SARONNO – Dal 1 gennaio il Comune di Saronno attiverà un canale digitale unico per la ricezione delle segnalazioni da parte dei cittadini. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito istituzionale, nella sezione dedicata alle segnalazioni. Contestualmente, l’app Municipium verrà dismessa a partire dall’anno nuovo e non sarà più utilizzabile per questo tipo di servizio.
Per inviare una segnalazione sarà quindi necessario accedere alla sezione specifica del sito del Comune di Saronno, raggiungibile dal portale istituzionale, dove è disponibile l’area dedicata alla compilazione delle richieste online.
Il link di riferimento che è stato fornito dall’ente locale è questo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.
(foto: nuovo canale di comunicazione diretta fra Comune e cittadini)
26122025