SARONNO – Una discussione nata per futili motivi e degenerata in pochi minuti in un movimentato episodio. È quanto accaduto martedì sera in piazza San Francesco, dove quattro giovani, tre ragazzi e una ragazza, sono stati insultati e poi aggrediti da un gruppo di stranieri mentre erano seduti su una panchina.

L’episodio si è verificato intorno alle 21,30. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato con uno scambio di battute. Dalle parole si è però passati rapidamente alle mani: sono volati spintoni e calci e uno dei ragazzi è stato colpito al volto, riportando la rottura di un dente.

Alcuni passanti, notando la scena, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate in pochi minuti due pattuglie della polizia locale e una dei carabinieri. Dopo il fuggi fuggi gli operatori hanno trovato due giovani ancora in piedi e uno a terra.

È stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza, arrivata in via precauzionale. Dopo le valutazioni del caso, non si è reso necessario il trasporto in ospedale né cure urgenti sul posto. Gli agenti hanno quindi provveduto a contattare i genitori dei ragazzi coinvolti per informarli dell’accaduto.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le responsabilità dell’aggressione.

