SARONNO – Un biglietto e un regalo di Natale sono comparsi nei giorni scorsi all’esterno del santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, dedicati a Carlo Acutis. Un gesto semplice ma carico di significato, che si inserisce nel percorso spirituale dell’Avvento e nella preparazione al Natale.

Dal 2024 il santuario saronnese accoglie in modo permanente una reliquia di san Carlo Acutis, figura molto cara soprattutto ai giovani. Il beato, infatti, è anche patrono dei circa diecimila studenti che frequentano le scuole di Saronno, un legame che rende ancora più forte la sua presenza simbolica nella città.

Nel messaggio diffuso dai sacerdoti del santuario, l’auspicio è che san Carlo Acutis possa accompagnare la comunità nel cammino verso il Natale, inteso come incontro con Gesù bambino. Viene richiamato anche un pensiero dello stesso Acutis, che definiva il Natale come l’incontro con un Dio che si fa piccolo per amore, per entrare nel cuore di ciascuno.

Un richiamo spirituale che invita alla riflessione e che rafforza il legame tra il santuario, la città di Saronno e una figura molto amata, soprattutto dalle nuove generazioni.

(foto: il biglietto di auguri lasciato al Santuario saronnese)

26122025