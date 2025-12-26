Solaro

SOLARO – Nella giornata di giovedì 18 dicembre, la consigliera comunale con delega all’Infanzia Giorgia Seveso ha visitato l’asilo nido Il Girasole per il consueto appuntamento con la festa di Natale. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di regalare alla struttura qualcosa che rimanga nel tempo e possa essere d’ispirazione per le bambine ed i bambini. La scelta è ricaduta su una serie di libri che, selezionati in accordo con la coordinatrice scolastica, possa agevolare il lavoro delle educatrici ed arricchire il percorso dei piccoli alunni.

La struttura rimane un punto di riferimento del territorio per lo sviluppo dei piccoli ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale è sempre presente per ogni necessità e spunto di crescita.

