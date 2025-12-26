Sport

SARONNO – Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione dell’Italia del tchoukball alla Nations Cup 2025, disputata a Ginevra al Centre Sportif de la Queue d’Arve. La spedizione azzurra ha fatto registrare ottime prestazioni complessive, impreziosite dalle medaglie d’oro conquistate sia dalla nazionale femminile sia da quella maschile nelle rispettive categorie.

Un risultato che conferma il buon momento del movimento italiano e che ha visto un contributo significativo anche da parte di numerosi atleti e atlete di Saronno e del Saronnese, presenti nelle rappresentative nazionali. I giocatori del territorio hanno saputo distinguersi per rendimento e continuità, contribuendo al successo delle squadre azzurre in un contesto internazionale di alto livello.

La Nations Cup di Ginevra ha rappresentato un’importante vetrina per il tchoukball italiano, mettendo in evidenza il lavoro svolto dalle società e dallo staff tecnico. Particolare soddisfazione arriva proprio per la presenza saronnese all’interno delle nazionali, con atleti capaci di portare in alto il nome della propria società e del territorio.

Un’esperienza che rafforza ulteriormente il legame tra Saronno e il tchoukball di alto livello, confermando il ruolo del territorio nella crescita e nei successi della disciplina a livello internazionale.

