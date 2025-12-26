Città

SARONNO – Un pomeriggio di gioco, socialità e tradizione per chiudere le feste insieme. Venerdì 26 dicembre è in programma la tombola di Santo Stefano, un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e anziani in un clima semplice e conviviale.

L’iniziativa si terrà venerdì 26 dicembre, con inizio alle 15,30, all’oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara. La proposta rientra tra le attività natalizie del quartiere e punta a offrire un’occasione di ritrovo aperta a tutta la comunità.

La tombola prevede numerosi premi e segue il formato classico che accompagna da sempre le feste di fine anno. Un pomeriggio dedicato al divertimento, alla condivisione e alla voglia di stare insieme dopo il pranzo di Santo Stefano, senza formalismi e con uno spirito adatto a tutte le età.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09