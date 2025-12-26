Tradate: alla biblioteca Frera lo spettacolo di burattini “Truciolo e il cavallo a dondolo”
26 Dicembre 2025
TRADATE – La biblioteca civica Frera propone un appuntamento dedicato ai più piccoli durante il periodo delle festività. Lunedì 29 dicembre, alle 16, è in programma lo spettacolo di burattini “Truciolo e il cavallo a dondolo”.
L’iniziativa si svolgerà alla biblioteca Frera, in via Zara 37, ed è promossa dalla stessa biblioteca. Lo spettacolo è stato pensato per un pubblico di bambini e famiglie e rientra nelle attività culturali organizzate nel periodo natalizio.
L’ingresso è libero e per informazioni è possibile contattare la biblioteca civica Frera al numero telefonico 0331841820 oppure è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].
(foto archivio: un precedente evento coi burattini, nella zona)
