Città

SARONNO – Dopo l’adozione del piano per l’ex Isotta Fraschini, malgrado i giorni festivi, non sono mancati commenti, riflessioni su Facebook tra questi l’intervento di Alessandro Merlotti ex assessore a cui ha risposto con una nota Franco Ferrario. Le riportiamo entrambe.

L’intervento di Alessandro Merlotti

Ho cercato di spiegare che l’esito del consiglio comunale di lunedì sera era scontato, che era uno spartiacque, o di qua o di là, prendere o lasciare e che, vista anche l’insipienza della politica (passata e presente, mi ci metto dentro anche io), era un’offerta “purtroppo” irrifiutabile.

Io guardo questa immagine e mi consolo, come un vecchio: certo, non avremmo avuto il Cycling hub, non sarebbero arrivati Brera e gli ITS (proposti, senza successo, al vicino posto a sud), non ci sarebbero state nuove residenze di edilizia convenzionata e sociale (sarebbe bastato pensarci nelle altre, tante, aree dismesse), però, volete mettere come avremmo respirato meglio?

La risposta di Franco Ferrario

Caro Alessandro in un magico luogo democratico che molti di noi vorrebbero, questo disegno e quello votato sarebbero stati sottoposti a referendum cittadino e poi (giusto o sbagliato che sia) si sarebbe fatto quello che vuole la città, ma la democrazia e la partecipazione (ormai non solo a Saronno, ma in quasi tutto il mondo, ribadisco quasi) sono solo parole, belletti spesso usati per celare quelle che altrimenti sarebbero rughe, vecchiaia e bruttezza.

Ogni progetto ha un senso ed un valore e le domande sono sempre le stesse.

Quale senso, quale e quanto valore, e per chi? Per quale città? Per una che viaggia verso i 4000 abitanti x km quadro (che vuole dire 32000 auto che non sai dove mettere) soffocata dal traffico e sempre più anziana, senza una reale disponibilità di posti di lavoro che consentano di viverci ? Sempre più piena di pendolari (quelli che escono per andare a lavorare altrove e quelli che vengono per studiare) e con elevati tassi di inquinamento?

Gli intervento di oggi disegnano le città di domani, lo sapevano i grandi urbanisti ed anche i muratori che hanno fatto San Gimignano, Volterra, i paesi walser, etc. Quale è il progetto della città del 2040-2050 che stiamo perseguendo? Sarà una città sostenibile dove è bello, salutare e piacevole vivere, oppure un grande centro commerciale ed un comodo dormitorio? Ci sarà lavoro? E quale lavoro? Chi ci verrà ad abitare e perchè? Che senso avrà questa città e che ruolo nel contesto dove è inserita.

Dove sono le voci di chi nel 2050 sarà qui, avrà meno di 50 anni e magari dei figli? Il compito della politica non è solo far quadrare i bilanci dell’anno e decidere come spendere i pochi soldi a disposizione (pochi quando parlo dei comuni), ma è quello di immaginare, condividere, ispirare e costruire il futuro, a questo servono le costituzioni (e noi ne abbiamo una eccellente fatta dai nostri padri che, salvo rari e fortunati casi, non stiamo migliorando ed adeguando ai tempi, anzi tentiamo di peggiorarla), le carte dei valori e dei principi, le leggi, i piani regolatori e quelli strategici. A me (e ad altri come me, ma probabilmente siamo una minoranza, come i disabili, od i malati cronici, o dei dinosauri in via di estinzione) piacerebbe che alle domande di cui sopra si desse una risposta, che ci si chiedesse sempre: cosa posso fare io oggi per chi sarà qui tra 30, 50 o più anni.

Come sai lavoro da sempre nel mondo dell’economia solidale, del volontariato e da quasi una ventina di anni sui temi della sostenibilità. Lo faccio perchè credo che sia una mia responsabilità dare ciò che posso per chi verrà dopo di noi e cercare di dargli un mondo migliore, perchè loro sono il futuro ed io il passato. Io non cambierò il mondo, sono troppo piccolo e fragile, ma ci provo ogni giorno a cercare di fare in modo tale da lasciare il ricordo (credo tra non molti anni vista l’età) di uno che almeno ci ha provato, a fare un mondo migliore. Caro Alessandro tu hai fatto e fai la stessa cosa, senza ricavarne niente. Continua a farlo i nostri ragazzi hanno bisogno di persone come te. Grazie. Franco

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09