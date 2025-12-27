Adozione ex Isotta, le riflessioni di Merlotti e Ferrario
27 Dicembre 2025
SARONNO – Dopo l’adozione del piano per l’ex Isotta Fraschini, malgrado i giorni festivi, non sono mancati commenti, riflessioni su Facebook tra questi l’intervento di Alessandro Merlotti ex assessore a cui ha risposto con una nota Franco Ferrario. Le riportiamo entrambe.
La risposta di Franco Ferrario
Caro Alessandro in un magico luogo democratico che molti di noi vorrebbero, questo disegno e quello votato sarebbero stati sottoposti a referendum cittadino e poi (giusto o sbagliato che sia) si sarebbe fatto quello che vuole la città, ma la democrazia e la partecipazione (ormai non solo a Saronno, ma in quasi tutto il mondo, ribadisco quasi) sono solo parole, belletti spesso usati per celare quelle che altrimenti sarebbero rughe, vecchiaia e bruttezza.
Ogni progetto ha un senso ed un valore e le domande sono sempre le stesse.
Quale senso, quale e quanto valore, e per chi? Per quale città? Per una che viaggia verso i 4000 abitanti x km quadro (che vuole dire 32000 auto che non sai dove mettere) soffocata dal traffico e sempre più anziana, senza una reale disponibilità di posti di lavoro che consentano di viverci ? Sempre più piena di pendolari (quelli che escono per andare a lavorare altrove e quelli che vengono per studiare) e con elevati tassi di inquinamento?
Gli intervento di oggi disegnano le città di domani, lo sapevano i grandi urbanisti ed anche i muratori che hanno fatto San Gimignano, Volterra, i paesi walser, etc. Quale è il progetto della città del 2040-2050 che stiamo perseguendo? Sarà una città sostenibile dove è bello, salutare e piacevole vivere, oppure un grande centro commerciale ed un comodo dormitorio? Ci sarà lavoro? E quale lavoro? Chi ci verrà ad abitare e perchè? Che senso avrà questa città e che ruolo nel contesto dove è inserita.
Dove sono le voci di chi nel 2050 sarà qui, avrà meno di 50 anni e magari dei figli? Il compito della politica non è solo far quadrare i bilanci dell’anno e decidere come spendere i pochi soldi a disposizione (pochi quando parlo dei comuni), ma è quello di immaginare, condividere, ispirare e costruire il futuro, a questo servono le costituzioni (e noi ne abbiamo una eccellente fatta dai nostri padri che, salvo rari e fortunati casi, non stiamo migliorando ed adeguando ai tempi, anzi tentiamo di peggiorarla), le carte dei valori e dei principi, le leggi, i piani regolatori e quelli strategici. A me (e ad altri come me, ma probabilmente siamo una minoranza, come i disabili, od i malati cronici, o dei dinosauri in via di estinzione) piacerebbe che alle domande di cui sopra si desse una risposta, che ci si chiedesse sempre: cosa posso fare io oggi per chi sarà qui tra 30, 50 o più anni.
Come sai lavoro da sempre nel mondo dell’economia solidale, del volontariato e da quasi una ventina di anni sui temi della sostenibilità. Lo faccio perchè credo che sia una mia responsabilità dare ciò che posso per chi verrà dopo di noi e cercare di dargli un mondo migliore, perchè loro sono il futuro ed io il passato. Io non cambierò il mondo, sono troppo piccolo e fragile, ma ci provo ogni giorno a cercare di fare in modo tale da lasciare il ricordo (credo tra non molti anni vista l’età) di uno che almeno ci ha provato, a fare un mondo migliore. Caro Alessandro tu hai fatto e fai la stessa cosa, senza ricavarne niente. Continua a farlo i nostri ragazzi hanno bisogno di persone come te. Grazie. Franco
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09