SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del capogruppo del Pd Simone Galli in merito all’adozione del piano per l’ex Isotta Fraschini.

Il Consiglio comunale ha adottato il Programma Integrato di Intervento sull’area ex Isotta Fraschini, compiendo una scelta di grande rilevanza per il futuro di Saronno. Non si tratta di una semplice variante urbanistica, ma di una decisione politica che incide sul modello di sviluppo della città e sulla gestione di uno dei più importanti processi di rigenerazione urbana del territorio.

Il piano è il risultato di un lungo percorso tecnico-istituzionale avviato nel 2023 e durato oltre 18 mesi, concluso con esito positivo dell’istruttoria tecnica. L’obiettivo è sbloccare un’area strategica ferma da decenni in condizioni di degrado, rendendo finalmente attuabili le previsioni del Piano di Governo del Territorio. È importante chiarire che l’intervento non comporta aumento del carico urbanistico né nuovo consumo di suolo.

Il valore centrale del progetto è la rigenerazione urbana: oltre 110 mila metri quadrati di area industriale dismessa vengono bonificati e restituiti alla città, trasformando una ferita urbana in una nuova centralità. Più del 60% dell’area sarà destinato a spazi pubblici, tra verde, parchi, piazze e percorsi ciclopedonali. Il grande parco urbano previsto sarà continuo, accessibile e capace di riconnettere parti di città oggi separate, valorizzando anche il bosco spontaneo formatosi negli anni.

Questo spazio verde non è un elemento accessorio, ma una scelta qualificante e coerente con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo. In un quadro di collaborazione pubblico-privato, il soggetto attuatore realizza le opere di urbanizzazione e si assume l’onere della manutenzione permanente delle aree verdi ad uso pubblico.

Il Programma guarda anche al futuro dei giovani e della formazione, con la previsione di un Istituto di Alta Formazione o di una sede universitaria e il rafforzamento del polo ITS nell’edificio ex Bernardino Luini, collegando la rigenerazione urbana allo sviluppo culturale e sociale della città.

Sul piano sociale, il progetto prevede una quota significativa di edilizia residenziale convenzionata e sociale, favorendo un quartiere inclusivo, vivo e attrattivo, in particolare per giovani e giovani coppie. Grande attenzione è riservata alla sostenibilità ambientale e alla mobilità dolce, con percorsi ciclopedonali, limitazione del traffico veicolare, parcheggi pubblici interrati, superfici drenanti e soluzioni di risparmio energetico.

L’Amministrazione comunale mantiene un ruolo centrale di indirizzo e controllo, garantendo trasparenza, monitoraggio nel tempo e possibilità di intervento nelle diverse fasi di attuazione.

È una scelta che guarda al futuro di Saronno e all’interesse collettivo: una rigenerazione senza consumo di suolo, che unisce qualità urbana, sostenibilità e inclusione sociale.

