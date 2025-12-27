Comasco

BREGNANO – In occasione delle festività natalizie, la sindaca di Bregnano Elena Daddi, insieme alla giunta e ai consiglieri comunali, ha pubblicato sui social un messaggio di auguri rivolto a tutti i concittadini, accompagnato da alcune foto che ritraggono un brindisi simbolico.

Nel messaggio l’amministrazione ha voluto rivolgere un pensiero alla comunità, brindando idealmente al paese e rinnovando l’impegno a lavorare insieme per il bene di Bregnano. Un gesto presentato come momento di condivisione e di vicinanza ai cittadini, con l’intento di trasmettere un augurio di serenità, coesione e fiducia per il futuro.

L’iniziativa si inserisce tra i messaggi istituzionali diffusi in questi giorni in vista del Natale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra amministratori e comunità locale.

