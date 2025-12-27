Calcio

SARONNO – Ultima partita dall’anno domenica pomeriggio per il Fbc Saronno (Eccellenza). Il campionato è fermo per la pausa natalizia ma per restare in forma i biancocelesti di mister Danilo Tricarico hanno programmato una gara amichevole; giocherà contro una delle squadre più quotate un altro girone dell’Eccellenza lombarda, il gruppo B (mentre Saronno è nel girone A), ovvero la neopromossa Baranzatese.

Si gioca al centro sportico di Baranzate, in via Sauro 150, dalle 14.30.

Prima della ripresa della stagione col girone di ritorno, è stata inoltre programmata una ulteriore amichevole, il 4 gennaio contro il Calvairate.

Il campionato riparte quindi con la prima giornata di ritorno di Eccellenza, domenica 11 gennaio alle 14.30: si gioca Fbc Saronno-Arcellasco; per proseguire domenica 18 gennaio con Arconatese-Fbc Saronno.

Classifica

Dopo la 17′ giornata: Arconatese 42 punti, Solbiatese 31, Legnano 30, Caronnese 29, Fbc Saronno e Besnatese 25, Rhodense e Vergiatese 24, Magenta 23, Lentatese 22, Vis Nova Giussano 21, Sestese e Mariano 20, Altabrianza e Arcellasco 18, Sedriano 17, Vigevano 14, Ardor Lazzate 10.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

