Comasina

CESANO MADERNO – Si è svolta nei giorni scorsi al Ristoro il Fauno la festa degli auguri del Lions club Cesano Maderno Borromeo, che ha riunito circa 90 persone tra soci, amici e familiari. Un momento di convivialità molto partecipato, arricchito dalla presenza degli amici del Lions club Seregno Brianza.

All’incontro hanno preso parte anche cinque rappresentanti della squadra di baseball per ciechi Hurricane, recente vincitrice della Coppa Italia, realtà che vede il Lions club Cesano Maderno Borromeo nel ruolo di co-sponsor.

Il momento centrale della giornata è stato l’ingresso di tre nuove socie: due nel club padrino e una nel club satellite “I giovani del Torrazzo”. Un passaggio accolto con entusiasmo dai presenti e considerato un’importante iniezione di vitalità per l’attività del club.

La festa degli auguri si è così confermata non solo come occasione di incontro, ma anche come momento significativo per la vita associativa del Lions club Cesano Maderno Borromeo.

27122025