Saronnese

CISLAGO – Si è svolto nei giorni scorsi all’auditorium “L’angolo dell’arte” di via Stazione il tradizionale concerto di Natale del Corpo musicale Santa Cecilia di Cislago, una serata che ha regalato al pubblico un clima di festa all’insegna della musica e della condivisione.

All’evento ha partecipato anche il sindaco di Cislago Stefano Calegari, che ha seguito l’esibizione insieme ai cittadini presenti. Il concerto è stato accolto con apprezzamento dal pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio in paese.

L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento a tutti i musicisti del Corpo musicale Santa Cecilia per l’impegno, la passione e la qualità dell’esibizione, sottolineando il valore dell’attività musicale e culturale svolta a favore della comunità.

(foto: un momento del concerto)

27122025