Ecco la rubrica “Ieri per ilS” con le notizie più lette di venerdì 26 dicembre. Tra gli avvenimenti più seguiti ci sono una rissa in pieno centro con conseguenze per un giovane, novità sugli strumenti digitali del comune, lo sport con un successo internazionale e riflessioni pubbliche, oltre a un tuffo nei ricordi con la fotogallery del calendario dell’avvento alla piscina.

La cronaca di piazza San Francesco racconta di un diverbio degenerato in calci e pugni, con un giovane che ha perso un dente e l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dal 1° gennaio cambierà il modo di segnalare problemi al comune di Saronno, con la conclusione dell’era di Municipium e l’avvio di un nuovo sistema digitale pensato per semplificare le comunicazioni dei cittadini.

https://ilsaronno.it/2025/12/26/saronno-dal-1-gennaio-nuovo-modo-per-segnalare-problemi-al-comune-addio-a-municipium/

La piscina di Saronno celebra il 25 dicembre con una suggestiva fotogallery che intreccia storie di sport, memoria e comunità dando spazio a volti e momenti dell’avvento.

L’Italia di tchoukball conquista l’oro alla Nations Cup di Ginevra e tra i protagonisti ci sono anche atleti del saronnese che hanno contribuito al successo nella prestigiosa competizione internazionale.

