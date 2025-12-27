Cronaca

LIMBIATE – Individuato il responsabile dell’abbandono seriale di rifiuti ai margini della Monza-Saronno, lungo la statale SS 527.

Nell’ultimo anno l’uomo avrebbe lanciato dal finestrino sacchetti, spesso azzurri e non biodegradabili, con rifiuti indifferenziati: lettiere per animali, lattine in alluminio e involucri in plastica di cibo per animali. Nel 2025 servizio ambiente e polizia locale hanno monitorato la zona con telecamere e foto trappole, ricostruendo anche gli orari (tra le 17.10 e le 18.15) e risalendo al veicolo. Gli accertamenti hanno evidenziato abbandoni lungo tutto il percorso tra casa e lavoro. Identificato come un uomo di mezza età italiano residente a Misinto, con 15 gatti, è stato fermato dopo un nuovo abbandono: l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca e l’uomo denunciato. Dovrà ripristinare l’area entro 30 giorni; in caso contrario il Comune procederà al recupero delle somme anticipate, oltre alle sanzioni previste.

