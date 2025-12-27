Altre news

SARONNO – Sabato 27 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e soleggiata, con cielo sereno per l’intero arco del giorno. Non sono attese precipitazioni, e le condizioni meteo rimarranno asciutte anche nelle ore serali e notturne.

Le temperature si manterranno piuttosto rigide, con valori massimi intorno agli 8°C e minime vicine a 1°C. I venti saranno deboli: assenti al mattino e di debole intensità da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo per la zona.

Il contesto meteorologico è determinato da un campo di alta pressione che garantisce condizioni stabili e asciutte su tutto il territorio. A Saronno, il cielo resterà limpido o poco nuvoloso anche nelle ore centrali della giornata, senza variazioni significative dal punto di vista termico.

A livello regionale, la Lombardia beneficia di un’estesa area anticiclonica che porta cieli sereni su tutte le province. Anche su Milano, Varese, Como e nelle aree alpine e prealpine, il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite e temperature in linea con la stagione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

