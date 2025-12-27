Natale che unisce: il grazie dell’assessore Fabris per una città più solidale con il pranzo di Natale
27 Dicembre 2025
0
SARONNO – Il pensiero e il ringraziamento dell’assessore ai Servizi alla Persona Matteo Fabris per chi si è impegnato per un Natale solidale.
Arriva con un messaggio su Facebook sentito ed intenso.
“A Natale, nessuno dovrebbe star solo!
E così, quest’anno Saronno non risplende solo di luci ed eventi magici ma anche di molta solidarietà!
Infatti, ieri, diverse persone hanno vissuto un momento conviviale nella giornata di Natale, sfidando la solitudine e trovando un momento di gioia e svago insieme ad altri cittadini, di Saronno e non solo. Un modo diverso di celebrare il Natale e, soprattutto, di sentirsi uniti.
Sono felice di aver dato una piccola mano, come Assessore, alla realizzazione di questo evento. E ringrazio le promotrici, Elena Andreoli e Silvana per aver messo a disposizione tutta la loro gentilezza e sensibilità per chi a Natale non aveva (per svariati motivi) qualcuno con cui festeggiare.
Il tema della solitudine è un tema sociale sempre più esteso. E ci stiamo impegnando per trovare idee e progetti per invertire la rotta, consapevoli di come il legame sociale sia un elemento importante per il benessere fisico e mentale.
Grazie per questo magnifico regalo”
—
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09