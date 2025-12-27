Città

SARONNO – Il pensiero e il ringraziamento dell’assessore ai Servizi alla Persona Matteo Fabris per chi si è impegnato per un Natale solidale. Arriva con un messaggio su Facebook sentito ed intenso. “A Natale, nessuno dovrebbe star solo!

E così, quest’anno Saronno non risplende solo di luci ed eventi magici ma anche di molta solidarietà!

Infatti, ieri, diverse persone hanno vissuto un momento conviviale nella giornata di Natale, sfidando la solitudine e trovando un momento di gioia e svago insieme ad altri cittadini, di Saronno e non solo. Un modo diverso di celebrare il Natale e, soprattutto, di sentirsi uniti.

Sono felice di aver dato una piccola mano, come Assessore, alla realizzazione di questo evento. E ringrazio le promotrici, Elena Andreoli e Silvana per aver messo a disposizione tutta la loro gentilezza e sensibilità per chi a Natale non aveva (per svariati motivi) qualcuno con cui festeggiare.

Il tema della solitudine è un tema sociale sempre più esteso. E ci stiamo impegnando per trovare idee e progetti per invertire la rotta, consapevoli di come il legame sociale sia un elemento importante per il benessere fisico e mentale.

Grazie per questo magnifico regalo”

—