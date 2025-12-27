Città

SARONNO – Le nuvole che corrono veloci sopra i tetti, una mattina limpida che apre la giornata davanti alle scuole, il vento che attraversa le piazze o la luce che accende i banchi del mercato. Il tempo accompagna ogni momento della vita quotidiana e da oggi diventa anche un racconto condiviso.

La redazione di ilSaronno apre ai lettori la sezione meteo, invitandoli a partecipare con le proprie fotografie. Scatti semplici e autentici che mostrano come pioggia, sole, vento o cielo sereno trasformano strade, vie, piazze, scuole e quartieri. Un modo per affiancare alle previsioni il punto di vista di chi il territorio lo vive ogni giorno.

Partecipare è facile. Le immagini possono essere inviate via WhatsApp al +39 320 273 4048 oppure via mail a [email protected]. Le foto scelte saranno pubblicate sul sito con il nome dell’autore, oppure con uno pseudonimo per chi preferisce restare anonimo.

L’iniziativa è aperta non solo a Saronno, ma anche ai comuni del Saronnese, delle Groane e del Comasco. Perché il cielo è lo stesso, ma cambia volto da paese a paese e ogni angolo ha una storia diversa da mostrare.

E per chi ama incontrare la redazione dal vivo, c’è un piccolo segno di riconoscimento. Durante eventi e appuntamenti pubblici, chi incrocia la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, può chiederle la penna in edizione limitata del giornale, simbolo di una comunità che racconta se stessa.

Il tempo cambia ogni giorno. Raccontiamolo insieme dal nostro territorio.

