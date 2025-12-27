Cronaca

SARONNO – Un’auto finita contro un albero ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di martedì 26 dicembre in via Roma.

L’incidente si è verificato intorno alle 18,28 all’altezza del civico 23. Una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andando a impattare contro un ostacolo. A bordo una sola persona, una donna di 57 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. La donna è stata valutata sul posto e trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno, dove è arrivata intorno alle 19,23. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le responsabilità. L’impatto non ha coinvolto altri veicoli. La circolazione ha subito rallentamenti limitati al tempo necessario per i soccorsi e gli accertamenti.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

