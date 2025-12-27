Cronaca

SARONNO – È comparso sui social un messaggio per segnalare il ritrovamento di una bicicletta lasciata sul prato in fondo a via Monte Bianco, nella zona del parcheggio piccolo. La bicicletta, come indicato dall’autore del post, non era mai stata notata prima e non sembrerebbe quindi presente da molto tempo. Secondo quanto riferito, il mezzo appare in buone condizioni e non presenta segni evidenti di abbandono prolungato. Da qui la decisione di pubblicare un appello pubblico, con l’obiettivo di permettere all’eventuale proprietario di riconoscerla e sapere dove poterla recuperare.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio: a Saronno segnalazioni di biciclette abbandonate o presumibilmente rubate si ripetono con una certa frequenza. Proprio su questo tema, qualche tempo fa un’associazione di ciclisti aveva stimato come in città venga sottratta mediamente almeno una bicicletta al giorno, evidenziando un fenomeno diffuso e difficile da contrastare.

Il messaggio pubblicato sui social si conclude infine con un augurio di buone feste, nella speranza che la segnalazione possa risultare utile e favorire la restituzione del mezzo al legittimo proprietario.

