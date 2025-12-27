Città

SARONNO – Il saronnese Paolo Bocedi, presidente dell’associazione anti racket Sos Italia Libera, si è complimentato pubblicamente sui social con la sindaca Ilaria Pagani per la scelta di visitare a Natale alla casa di riposo Focris.

Nel suo messaggio, Bocedi ha definito positiva la presenza della sindaca nella struttura, richiamando un concetto già espresso nei giorni precedenti durante una commissione sicurezza. In quell’occasione, aveva sottolineato come, in determinati momenti, i cittadini in difficoltà abbiano bisogno della “carezza dello Stato”, anche attraverso la vicinanza diretta del primo cittadino.

Il post si chiude con un augurio di buon Natale, ribadendo l’importanza di gesti simbolici ma concreti, capaci di trasmettere attenzione e prossimità alle persone più fragili, in particolare durante le festività.

(foto: la sindaca Pagani alla Focris a Natale)

