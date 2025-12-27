Cronaca

SARONNO – Una nuova segnalazione arriva dal cimitero maggiore di Saronno, dove nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno denunciato la sparizione di oggetti lasciati sulle tombe dei propri cari. In questo caso, come documentato anche da una foto pubblicata sui social, da una sepoltura sono stati sottratti fiori e piccoli oggetti ornamentali, lasciando visibili soltanto i portacandele e i supporti. Il furto è stato scoperto proprio il giorno di Natale, forse avvenuto quella mattina stessa o poche ore prima.

L’episodio non sarebbe isolato. Negli ultimi giorni, infatti, sono state segnalate altre situazioni analoghe, con furti di fiori e piante ornamentali da diverse tombe. In un caso, particolarmente sentito dai familiari, sarebbe stato rubato anche un piccolo presepe che era stato posato sulla tomba in occasione delle festività natalizie.

Si tratta di gesti che suscitano amarezza e indignazione, soprattutto per il valore affettivo degli oggetti sottratti. Le segnalazioni pubblicate sui social hanno l’obiettivo di richiamare l’attenzione su un fenomeno che, secondo alcuni frequentatori del cimitero, si starebbe ripetendo con una certa frequenza nelle ultime settimane.

