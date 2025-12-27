iltra2

VENEGONO INFERIORE – Il sindaco di Venegono Inferiore e consigliere provinciale Mattia Premazzi ha tracciato un bilancio dell’attività della Provincia di Varese, dopo l’approvazione del bilancio provinciale da parte del consiglio e dell’assemblea dei sindaci. Un passaggio che, come sottolineato, ha visto una partecipazione ampia e un voto largamente favorevole.

Il bilancio prevede circa 90 milioni di euro di entrate, con 52 milioni destinati agli investimenti nel 2026. Le risorse saranno indirizzate in particolare a strade, scuole e manutenzione del patrimonio provinciale. Un ruolo rilevante è ricoperto anche dai fondi del Pnrr, che ammontano a 33 milioni di euro.

Premazzi evidenzia inoltre come il documento sia stato approvato senza ricorrere a nuovo indebitamento: dal 2020 la Provincia di Varese non accende nuovi mutui e il debito continua a diminuire. Un dato che viene indicato come segnale di solidità dell’ente e della capacità di fornire risposte concrete ai Comuni e al territorio.

Nel corso del consiglio provinciale è stato inoltre annunciato la nascita del nuovo gruppo “La Provincia al Centro – civici, moderati e indipendenti”, promosso da Premazzi insieme ad Alberto Barcaro, con l’obiettivo di rappresentare le sensibilità degli amministratori civici e moderati. Un percorso che, viene spiegato, prende avvio nel rispetto del mandato ricevuto dai sindaci e dagli amministratori del territorio.

