VENEGONO SUPERIORE – Con un messaggio ai concittadini pubblicato sui social, il sindaco Walter Fabioano Lorenzin di Venegono Superiore ha rivolto gli auguri per le festività ai concittadini e fatto il punto sull’attività amministrativa.

Un caro saluto a tutte le cittadine e a tutti i cittadini,

con l’avvicinarsi del Natale desideriamo rivolgere un sincero augurio alla nostra comunità, che anche quest’anno ha saputo dimostrare partecipazione, senso civico e spirito di condivisione.

Il periodo natalizio ha visto il nostro Comune animarsi grazie a iniziative, eventi e momenti di incontro che hanno coinvolto il territorio e le sue realtà. Occasioni preziose per ritrovarci, rafforzare il dialogo e riscoprire i valori di solidarietà, collaborazione e attenzione verso il prossimo che da sempre contraddistinguono la nostra comunità.

Un sentito ringraziamento va alle Associazioni, ai volontari e a tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno collaborato con l’Amministrazione comunale non solo per la realizzazione delle iniziative natalizie, ma anche per le numerose attività culturali promosse nel corso dell’intero anno, contribuendo a rendere il nostro Comune un luogo vivo, partecipato e attento ai bisogni dei cittadini.

L’anno che volge al termine rappresenta anche un momento di riflessione per l’Amministrazione comunale. È stato un anno complesso, non sempre caratterizzato da correttezza e coerenza nel confronto pubblico, ma segnato da continui tentativi di delegittimazione dell’operato amministrativo da parte di chi, anziché confrontarsi sul merito dei provvedimenti e sull’interesse dei cittadini venegonesi, ha spesso alimentato divisioni e comportamenti irresponsabili, talvolta limitandosi alla derisione e alla diffusione di informazioni non veritiere sui social, in assenza di argomenti concreti e costruttivi.

È stato un anno complesso anche sotto il profilo finanziario. Nonostante le difficoltà, questa Amministrazione è riuscita, con grande impegno, a mantenere il bilancio comunale in equilibrio per i prossimi tre anni, come previsto dalla normativa vigente. Ciò è avvenuto nonostante il taglio di 65.000 euro al contributo statale per l’anno 2026 deciso dal Governo centrale a discapito degli enti locali, l’aumento significativo delle spese sociali (legate ad affidi di minori, assistenza agli invalidi, interventi educativi sulla disabilità e altri servizi essenziali) per circa 250.000 euro, nonché le pesanti eredità lasciate dalle precedenti amministrazioni.

Tra queste, si ricordano i costi per il funzionamento della nuova piattaforma informatica comunale, pari a 116.625 euro, coperti nel 2024 e 2025 da fondi Pnrr ma che dal 2026 graveranno interamente sul bilancio comunale, e gli elevatissimi costi di gestione del centro sportivo, per i quali è prevista una spesa di circa 130.000 euro per l’anno 2026, totalmente a carico del Comune almeno fino al 2034.

Di fronte a questo scenario, l’Amministrazione si è trovata ad assumere scelte difficili ma necessarie, tra cui l’aumento dell’aliquota dell’addizionale Irpef dallo 0,65% allo 0,8% e il ripristino dell’imposta unica sui passi carrai. Decisioni adottate con senso di responsabilità per garantire un adeguato gettito fiscale e, soprattutto, per evitare tagli ai servizi essenziali ai cittadini, molti dei quali, in particolare quelli di carattere sociale, sono obbligatori per legge.

L’impegno dell’Amministrazione è quello di monitorare con la massima attenzione l’andamento delle entrate e delle uscite nel corso del 2026, al fine di introdurre tempestivamente eventuali correttivi a tutela dei cittadini. Nella speranza che il nuovo anno possa essere improntato a un clima di maggiore buon senso, rispetto e responsabilità da parte di tutti, amministratori e consiglieri comunali senza tradire il ruolo affidato dagli elettori, a nome mio personale, della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale, rivolgiamo a tutti voi i più sinceri auguri per un sereno Natale e per un nuovo anno ricco di salute, pace e speranza.

Che il Natale possa portare nelle vostre case e nei vostri cuori serenità, fiducia e rinnovata energia per il futuro della nostra comunità e oltre.

27122025