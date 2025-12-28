Calcio d’inverno: Baranzatese in rimonta sul Fbc Saronno
BARANZATE – Domenica pomeriggio al centro sportivo di Baranzate una sfida fra due squadre d’alta classifica in Eccellenza, quella fra i padroni di casa della Baranzatese (che militano nel girone B) e quelli del Fbc Saronno (girone A). Avanti i saronnesi con la rete di Vassallo dopo una ventina di minuti, nella ripresa la rimonta dei locali a segno al 8′ con Romeo ed al 16′ con Lanotte. Per entrambi i team un utile test, per tenersi in forma, provare schemi e cercare l’amalgama coi nuovi innesti del mercato invernale.
Per i saronnesi ulteriore amichevole domenica 4 gennaio contro i milanesi del Calvairate. Poi, domenica 11 gennaio la ripresa del campionato con Fbc-Arcellasco.
Baranzatese-Fbc Saronno 2-1
BARANZATESE: Picarelli (34′ st Greguol), Venturi (21′ st Carboni), Malvestiti (33′ st Borsani), Lombardo, Missaglia (1′ st Brignola), Pedrazzini, Crisafulli (16′ st Medici), Romeo (33′ st Grimaldi), Cavaliere (21′ st Caglio), Scapuzzi, Lanotte. A disposizione Gallo, Bottaza, Capogna. All. Tomanin.
FBC SARONNO: Todesco (1′ st Norrito), Lofoco, Ruschena (1′ st Manfron), Raimondo (25′ st Quaglio), Mira (25′ st Provasi), Viganò (1′ st Alletto), Benedetti, Ientile (1′ st De Vincenzi), Cocuzza, Vassallo, Serra. All. Tricarico.
Marcatori: 21′ pt Vassallo (S), 8′ st Romeo (B), 16′ st Lanotte (B).
(foto Andrea Elli: Fbc in azione)
