Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate ha deciso di affidare la guida tecnica a Mavillo Gheller per affrontare il girone di ritorno del campionato di Eccellenza e provare a migliorare la posizione in classifica. La società brianzola ha quindi scelto di cambiare allenatore in vista della seconda parte della stagione.

Gheller arriva dall’esperienza alla Varesina (serie D), dove nella prima parte del campionato ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Marco Spilli. Nella giornata di oggi ha diretto il primo allenamento con la nuova squadra, mentre per domani è atteso l’annuncio ufficiale da parte del club.

L’esordio sulla panchina dell’Ardor Lazzate è previsto per domenica 11 gennaio, nel delicato scontro salvezza contro l’Alta Brianza.

Classifica

Dopo la 17′ giornata: Arconatese 42 punti, Solbiatese 31, Legnano 30, Caronnese 29, Fbc Saronno e Besnatese 25, Rhodense e Vergiatese 24, Magenta 23, Lentatese 22, Vis Nova Giussano 21, Sestese e Mariano 20, Altabrianza e Arcellasco 18, Sedriano 17, Vigevano 14, Ardor Lazzate 10.

(foto archivio: Gheller con la maglia di vice allenatore della Varesina)

28122025