Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo episodio di inciviltà si è verificato nel parchetto adiacente alla stazione Trenord di piazza Pertini. Nel primo pomeriggio dell’altro giorno, attorno alle 15, un uomo seduto su una panchina si è alzato e ha urinato su una giostra utilizzata quotidianamente dai bambini, incurante delle persone presenti.

A raccontare l’accaduto è una giovane donna appena uscita dalla stazione: avvicinandosi al parco, ha visto uno dei tre uomini seduti sulla panchina slacciarsi i pantaloni e compiere il gesto come se nulla fosse. Subito dopo, l’uomo si è ricomposto ed è tornato a sedersi, continuando a parlare con gli altri.

L’episodio riaccende l’attenzione su un’area che, anche di recente, è stata teatro di numerosi episodi di degrado e inciviltà: vandalismi, comportamenti molesti e abbandono di rifiuti si sono già verificati più volte nei pressi della stazione. Un contesto che continua a preoccupare residenti e pendolari, soprattutto per la presenza di spazi frequentati da bambini.

28122025