SARONNO – Dal Centro islamico di via Grieg a Saronno gli auguri per le festività di fine anno a tutti i cittadini.

Il Centro Culturale Islamico di Saronno è lieto di porgere a tutta la cittadinanza di Saronno, alle istituzioni, alle associazioni e a tutte le realtà del territorio, estendendo gli auguri anche ai Comuni e alle comunità limitrofe, i più sinceri auguri di Buone Feste.

Possa il Signore, Dio di tutti noi, donarci in questo periodo gioia, allegria, condivisione, serenità e pace. Che questi giorni siano occasione di armonia, vicinanza e speranza, e che il periodo che ci attende porti bene, dialogo e fiducia per tutti. Un caloroso e affettuoso saluto dall’Imam, dalla direzione del Centro e da tutti i membri della comunità di fede islamica. Auguri.