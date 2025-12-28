Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 27 dicembre, l’attenzione dei lettori si è concentrata sul ritrovamento di una bicicletta abbandonata a Saronno e sull’incidente che ha coinvolto una donna in via Roma. Ampio interesse anche per il pranzo natalizio, per un caso di abbandono seriale a Limbiate e per il commento di Simone Galli su Adozione Isotta

È stata ritrovata una bicicletta abbandonata in fondo a via Monte Bianco a Saronno: l’appello lanciato sui social mira a rintracciare il proprietario.

Una donna di 57 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto in via Roma, a Saronno, dove la sua auto ha urtato un albero. È stata soccorsa dai sanitari.

A Limbiate è stato individuato e multato un uomo che abbandonava regolarmente lettiere per gatti lungo la Monza-Saronno, grazie alla videosorveglianza.

Dopo l’adozione dell’Isotta Simone Galli spiega i vantaggi garantendo trasparenza e controllo nella fase di adozione del nuovo progetto.

L’assessore Fabris ha ringraziato i volontari e i cittadini per la riuscita del pranzo di Natale solidale, momento di comunità e vicinanza durante le feste.

