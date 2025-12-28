I più letti di ieri: bici ritrovata, incidente in via Roma e pranzo solidale di Natale
28 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 27 dicembre, l’attenzione dei lettori si è concentrata sul ritrovamento di una bicicletta abbandonata a Saronno e sull’incidente che ha coinvolto una donna in via Roma. Ampio interesse anche per il pranzo natalizio, per un caso di abbandono seriale a Limbiate e per il commento di Simone Galli su Adozione Isotta
È stata ritrovata una bicicletta abbandonata in fondo a via Monte Bianco a Saronno: l’appello lanciato sui social mira a rintracciare il proprietario.
https://ilsaronno.it/2025/12/27/saronno-bicicletta-trovata-in-fondo-a-via-monte-bianco-appello-sui-social
Una donna di 57 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto in via Roma, a Saronno, dove la sua auto ha urtato un albero. È stata soccorsa dai sanitari.
Saronno, auto contro un albero in via Roma, donna di 57 anni soccorsa
A Limbiate è stato individuato e multato un uomo che abbandonava regolarmente lettiere per gatti lungo la Monza-Saronno, grazie alla videosorveglianza.
Limbiate: abbandono seriale di lettiere per gatti lungo la Monza-Saronno, individuato e multato
Dopo l’adozione dell’Isotta Simone Galli spiega i vantaggi garantendo trasparenza e controllo nella fase di adozione del nuovo progetto.
https://ilsaronno.it/2025/12/27/adozione-isotta-galli-lamministrazione-mantiene-un-ruolo-centrale-di-indirizzo-e-controllo-garantendo-trasparenza
L’assessore Fabris ha ringraziato i volontari e i cittadini per la riuscita del pranzo di Natale solidale, momento di comunità e vicinanza durante le feste.
Natale che unisce: il grazie dell’assessore Fabris per una città più solidale con il pranzo di Natale
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09