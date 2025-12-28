Misinto

MISINTO – Una vincita da oltre 50 mila euro è stata registrata in Brianza nell’estrazione del Lotto di giovedì 18 dicembre. Come riferisce Agipronews, una cinquina Simbolotto ha fruttato un premio di più di 54 mila euro in un punto vendita di via San Siro a Misinto, in provincia di Monza e Brianza.

Da segnalare anche un’altra vincita in Lombardia: a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, sono stati vinti 25 mila euro grazie a una giocata composta da una quaterna, quattro terni e sei ambi su tutte le ruote, effettuata in piazza Camillo Benso Cavour.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro. Da inizio 2025 il totale delle vincite erogate ha raggiunto quota 1,24 miliardi di euro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

28122025