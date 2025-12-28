Altre news

SARONNO – Domenica 28 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate su tutta l’area di Saronno, con cielo sereno dalla mattina fino al tramonto. Non sono attese precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto rigide al mattino, con una minima che toccherà i -1°C, mentre le massime raggiungeranno gli 11°C nelle ore centrali.

I venti saranno deboli, inizialmente provenienti da Nord-Nordovest e successivamente da Est nel corso del pomeriggio. È stata segnalata un’allerta meteo per ghiaccio nelle prime ore del mattino: si raccomanda quindi prudenza, in particolare sulle strade extraurbane e nei punti soggetti a minore esposizione solare.

La situazione meteo resterà stabile anche nel resto della Lombardia, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. I venti saranno deboli e in rotazione, con condizioni simili a quelle di Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

