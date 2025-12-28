Comasco

MOZZATE – Nei giorni scorsi alla cornice della Casa del Combattente, i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Mozzate hanno incontrato associazioni e aziende del territorio per il tradizionale scambio di auguri di Natale. All’iniziativa hanno preso parte anche i consiglieri comunali e i dipendenti del comune.

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e dialogo, pensato per rafforzare i rapporti tra l’ente e le realtà che operano sul territorio. Un’occasione per ribadire il valore della collaborazione e del senso di comunità che caratterizzano la vita sociale di Mozzate, in un clima di partecipazione e vicinanza in vista delle festività natalizie.

