Cronaca

SARONNO – Invece dei doni di Natale, al rientro a casa ha trovato l’appartamento svuotato. È la sera di Natale quando un saronnese scopre di essere stato vittima di un furto in abitazione nella zona della stazione centrale. Un episodio che ha deciso di raccontare pubblicamente con una lettera, per mettere in guardia altri cittadini e condividere un’esperienza che definisce terribile tanto da avergli lasciato solo “amarezza e paura”.

Il furto è avvenuto intorno alle 22,30, in un appartamento al quinto piano. Secondo quanto riferito, i ladri si sarebbero introdotti passando dalla porta d’ingresso blindata, utilizzando una tecnica avanzata. “Si sono introdotti in casa tramite la porta blindata usando una nuova tecnologia, con acido che scioglie i codici delle porte e gli ingranaggi delle stesse”.

Il bottino non viene quantificato, ma il segno lasciato è profondo. “Hanno portato via tutto, lasciando solo tanta amarezza e paura”. Un colpo che non riguarda solo gli oggetti materiali, ma anche la serenità di chi vive l’abitazione.

Nella sua testimonianza, il cittadino lancia un appello alla prevenzione, condividendo consigli pratici maturati dopo l’accaduto. “Posso consigliare a tutti di mettere le telecamere, l’allarme, cambiare spesso le serrature delle porte, usare quelle anti acido e fare attenzione a movimenti o rumori sospetti”. L’invito è a non abbassare la guardia e a fare rete anche tra vicini: “Fate il possibile per proteggere le vostre case e quelle dei vostri vicini. Almeno provateci a rendere la vita più difficile a chi decide di entrare in casa vostra violando il vostro spazio personale”.

Accanto al racconto del furto, la lettera esprime una forte amarezza per il clima percepito in città. “Bisogna fare qualcosa per Saronno, ormai sta diventando la normalità sentire continuamente casi di furti, scippi, aggressioni e spaccio”. Parole dure, che raccontano una sensazione di insicurezza diffusa e una delusione maturata nel tempo: “Sono deluso del posto dove vivo da più di 20 anni”.

Il messaggio si chiude con un richiamo alla libertà di vivere senza paura. “Non è normale, non è così che dovremmo vivere. Dovremmo essere liberi di uscire di casa senza paura, i nostri figli dovrebbero andare in giro tranquilli e noi dovremmo poter vivere nelle nostre case sentendoci al sicuro”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09