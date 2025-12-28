Città

SARONNO – Una preghiera comunitaria e un gesto concreto di solidarietà. Domenica 28 dicembre il Santuario Beata Vergine dei Miracoli, chiesa giubilare, ospiterà un appuntamento pensato per coinvolgere fedeli e comunità in un momento di raccoglimento e condivisione.

Il programma prende il via 17.30 con la preghiera mariana e l’affidamento a Maria delle intenzioni di tutto il Giubileo. Un momento semplice e partecipato, dedicato alla riflessione e alla dimensione spirituale dell’Anno Santo, vissuto come tempo di speranza e attenzione agli altri.

A seguire, 18, è prevista la Santa Messa presieduta da monsignor Erminio De Scalzi. Durante la celebrazione verrà inaugurato il “segno di carità giubilare”, un’iniziativa simbolica e concreta che accompagnerà l’intero Anno Santo e resterà attiva anche al termine del periodo giubilare.

