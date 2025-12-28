Solaro

SOLARO – Si è svolta domenica 21 dicembre, nella sede del Parco delle Groane all’ex Polveriera di Solaro, la festa “InCanto di Natale al Parco”, un appuntamento che ha coinvolto famiglie e visitatori in un clima di condivisione e atmosfera natalizia.

Protagoniste della giornata sono state le voci bianche del Piccolo Coro Tab di Barlassina, che hanno animato l’evento con la loro esibizione. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal consiglio di gestione del Parco delle Groane, presieduto da Claudio Meroni insieme ai consiglieri Antonella Ferrario, Patrizia Marzorati, Matteo Figini, William Ricchi e Daniele Barcella, con il supporto del direttore generale Attilio Fiore e del personale dell’ente regionale.

La giornata ha proposto diversi momenti, dalla Babbo Run all’esibizione del coro, fino alla benedizione impartita da frate Emilio della confraternita dei Francescani di Cermenate. A documentare l’evento sono state le immagini realizzate da Paolo Filippone, presidente del Gruppo Fotografi Barlassina, che proprio quest’anno ha celebrato il decimo anniversario di attività.

Un’iniziativa che ha lasciato un ricordo positivo tra i partecipanti e che ha confermato il Parco delle Groane come luogo di incontro anche durante il periodo natalizio.

26122025