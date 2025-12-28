iltra2

TRADATE – Dopo i carabinieri a cavallo, anche la polizia si prepara a rafforzare i controlli nei boschi del Tradatese con l’impiego di motociclette attrezzate per muoversi lungo i sentieri del Parco della Pineta, l’area naturalistica che si estende fra Tradate e vicino comasco, e nelle aree collinari coperte da vegetazione.

L’obiettivo è contrastare lo spaccio di droga che da tempo interessa alcune zone dell’area protetta, con particolare attenzione al Tradatese e alla Bassa Comasca. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di interventi ad alto impatto già avviati nelle scorse settimane.

A spiegare il contesto è Stefano Candiani, parlamentare della Lega, già sindaco di Tradate e oggi consigliere comunale, che ha raccontato di essere rimasto colpito dal degrado riscontrato attraversando le strade che costeggiano i boschi. Da qui il confronto con il questore e con il sottosegretario Nicola Molteni, che ha portato alla definizione delle azioni messe in campo. Secondo Candiani, i risultati ottenuti confermano la validità del percorso intrapreso.

(foto archivio)

