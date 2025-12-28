iltra2

TRADATE – Le celebrazioni natalizie hanno registrato una partecipazione numerosa nelle chiese della comunità pastorale, creando un clima di raccoglimento e condivisione. Le messe di Natale sono state vissute con intensità, grazie alla presenza di tanti fedeli e a momenti di preghiera sentiti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a chi ha contribuito all’animazione liturgica, con canti e musica, e a coloro che hanno collaborato anche ai momenti successivi alle celebrazioni. Tra questi la comunità dell’asilo di Abbiate, Quelli delle Ceppine, gli Alpini di Abbiate, la Pro Loco Tradate e l’amministrazione comunale.

Un’occasione che ha rafforzato il senso di comunità e di partecipazione nel periodo natalizio.

