UBOLDO – Un nuovo anno che si apre camminando insieme, tra strade, piazze e testimonianze, con un messaggio chiaro e condiviso: la pace. Giovedì 1 gennaio Uboldo ospita la marcia della pace, un appuntamento corale promosso dalle associazioni del territorio che unisce comunità, riflessione e partecipazione attiva.

L’iniziativa è organizzata da Acli, Arcobaleno, Atletica Libertas Uboldo, Ass Senegalese, Caritas, Eco 90, Gruppo musicale Santa Cecilia, Itaca, Officine musicali, Pro loco, Sentieri di pace Sud Sudan e Sos Uboldo. Un lavoro di squadra che dà vita a un pomeriggio pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza.

La partenza è fissata 15 da piazza della Repubblica. Da qui il corteo attraverserà il paese seguendo un itinerario che tocca luoghi simbolici e spazi di incontro: piazza della Repubblica, via Italia, piazza San Giovanni Bosco, via Roma, piazza San Pietro, via San Cosma, via Alessandro Manzoni, piazza degli alpini, via per Origgio, monumento ai caduti, via San Martino, piazza Suore di Betlem, via Raffaello Sanzio, via Maddalena, parco Falcone Borsellino, monumento Falcone Borsellino, via Ceriani, fino al presepe di piazza Conciliazione.

Lungo il percorso sono previste tappe e testimonianze per sviluppare insieme alcune riflessioni sul tema della pace. In piazza San Pietro è previsto un collegamento con don Moreno da Kiev, Ucraina. Al Giardino della Vita spazio alla testimonianza diretta di una ragazza algerina. Al presepe di piazza Conciliazione sarà proposto un ascolto audio con le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa da Gerusalemme.

Alle 16,30 è in programma un momento di preghiera per la pace alla chiesa parrocchiale. A conclusione dell’iniziativa, un momento di condivisione con tè caldo e scambio di auguri, per chiudere il pomeriggio nel segno dell’incontro e della comunità. Una marcia che è insieme gesto simbolico e invito concreto a costruire, passo dopo passo, un futuro di pace.

