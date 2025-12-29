Città

LOMAZZO – Trentaquattro persone al lavoro, cinque squadre operative e centinaia di sorrisi consegnati casa per casa. Anche quest’anno l’iniziativa “Babbo Natale Express” ha centrato l’obiettivo, portando regali e un momento di festa a decine di famiglie del territorio.

L’attività, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Lomazzo, ha visto l’impegno di 32 volontari, coordinati da un regista e due leader nella sala operativa. In sei ore di attività le squadre hanno raggiunto 19 comuni, arrivando complessivamente a 213 bambini.

“Numeri che crescono di anno in anno. Numeri che non riescono a riassumere la carica ed il calore che i vostri figli ci hanno trasmesso, con i loro sorrisi, l’innocenza ed i loro abbracci”.

Un bilancio che va oltre i dati organizzativi e racconta soprattutto il valore umano dell’iniziativa. Gli abbracci, i sorrisi e l’entusiasmo dei più piccoli hanno accompagnato i volontari per tutta la giornata, rendendo ogni tappa un momento speciale.

Un successo che conferma il ruolo della Croce Rossa sul territorio, non solo nell’emergenza ma anche nella costruzione di occasioni di vicinanza e attenzione alle famiglie, soprattutto nel periodo delle festività. Babbo Natale Express si chiude così con un bilancio positivo e con la promessa, già implicita, di tornare anche il prossimo anno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09