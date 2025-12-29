Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Nei giorni scorsi sono state completate le installazioni di due nuovi Dae, defibrillatori automatici esterni, sul territorio di Ceriano Laghetto, accessibili a tutti in caso di emergenza. Si tratta di dispositivi salvavita che possono rivelarsi fondamentali in condizioni di particolare criticità, per soccorrere persone colpite da arresto cardiaco. Apparecchi di questo tipo sono già presenti in paese da tempo, sia nelle strutture sportive che in altri luoghi di particolare frequentazione.

Il primo dei due nuovi Dae è stato installato sulla pista ciclopedonale che corre parallela a via Mazzini, dal centro fino a Dal Pozzo, precisamente al km 9,7. Questo apparecchio è stato donato dalla famiglia Zambelli in ricordo di Mattia, scomparso giovanissimo nel 2016. A lui è intitolato un torneo calcistico giovanile che si svolge ormai da qualche anno in primavera al centro sportivo comunale di via Stra Meda. Alla posa hanno partecipato, oltre al Sindaco Massimiliano Occa, Andrea Zambelli e Alberto Basilico presidente dell’Asd Ceriano Laghetto.

Il secondo Dae è stato inaugurato domenica 21 dicembre, alle 11, all’ingresso del Parco Collina delle Meraviglie, in via Monte Rosa, ed è stato donato dall’associazione Ibbq Italia. A margine dell’inaugurazione è intervenuto Luigi Chiovini, presidente di Ibbq Italia: “Come associazione crediamo fortemente nel valore dei gesti concreti a favore della comunità. Questo Dae è il frutto dell’impegno e della sensibilità dei nostri soci, in particolare di Alessandro Papetta, che ringrazio sinceramente per aver reso possibile questa donazione. Contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza significa prendersi cura delle persone, ed è un valore che sentiamo profondamente nostro”. I dispositivi sono stati posizionati in luoghi strategici, frequentati spesso da persone impegnate in attività fisica e sportiva, così da poter essere rapidamente raggiungibili in caso di necessità.

“Queste nuove installazioni aumentano la copertura del nostro territorio con apparecchiature automatiche che possono rivelarsi determinanti nel salvare una vita in situazioni di emergenza – commenta il sindaco Massimiliano Occa – È doveroso rivolgere un sentito ringraziamento alle due associazioni che hanno deciso di compiere un gesto così generoso nei confronti dei cittadini di Ceriano Laghetto. L’auspicio è che queste apparecchiature non debbano mai rendersi necessarie, ma è altrettanto importante sapere che, in caso di bisogno, possono fare davvero la differenza”.

29122025