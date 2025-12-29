I più letti di ieri: robot umanoide, furto la notte di Natale e vincita al Lotto
29 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 28 dicembre, spiccano il curioso caso di un robot umanoide prenotato da un giovane saronnese e un furto in appartamento avvenuto proprio la sera di Natale. Tanti lettori anche per la vincita al Lotto a Misinto, le polemiche sull’ex Isotta e un episodio di inciviltà a Caronno Pertusella.
Un 30enne saronnese ha prenotato un robot umanoide che gli verrà consegnato nel 2027: sarà tra i primi in Italia ad avere un assistente domestico con intelligenza artificiale avanzata.
Saronno, un robot umanoide in casa dal 2027: l’ha prenotato un 30enne saronnese
Un appartamento a Saronno è stato completamente svaligiato la sera di Natale mentre i proprietari erano fuori: al rientro hanno trovato solo paura e amarezza.
Saronno, appartamento svaligiato la serata di Natale. La vittima: “Ci hanno lasciato solo amarezza e paura”
Il progetto di adozione dell’area ex Isotta continua a far discutere: Tu@ prometti spazi di confronto e diritto di replica dopo le critiche di Attac e alcuni storici locali.
Adozione ex Isotta, Tu@Saronno promette “spazi di discussione” e replica ad Attac e agli amarcord
A Misinto è stata centrata una vincita al Lotto da oltre 50 mila euro, grazie a una fortunata combinazione giocata in una ricevitoria del paese.
A Caronno Pertusella un episodio increscioso ha coinvolto una giostrina per bambini nei pressi della stazione, sporcata da urine: la denuncia è arrivata da una mamma sui social.
