SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 28 dicembre, spiccano il curioso caso di un robot umanoide prenotato da un giovane saronnese e un furto in appartamento avvenuto proprio la sera di Natale. Tanti lettori anche per la vincita al Lotto a Misinto, le polemiche sull’ex Isotta e un episodio di inciviltà a Caronno Pertusella.

Un 30enne saronnese ha prenotato un robot umanoide che gli verrà consegnato nel 2027: sarà tra i primi in Italia ad avere un assistente domestico con intelligenza artificiale avanzata.

Un appartamento a Saronno è stato completamente svaligiato la sera di Natale mentre i proprietari erano fuori: al rientro hanno trovato solo paura e amarezza.

Il progetto di adozione dell’area ex Isotta continua a far discutere: Tu@ prometti spazi di confronto e diritto di replica dopo le critiche di Attac e alcuni storici locali.

A Misinto è stata centrata una vincita al Lotto da oltre 50 mila euro, grazie a una fortunata combinazione giocata in una ricevitoria del paese.

A Caronno Pertusella un episodio increscioso ha coinvolto una giostrina per bambini nei pressi della stazione, sporcata da urine: la denuncia è arrivata da una mamma sui social.