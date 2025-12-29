Lazzate

LAZZATE – Ennesimo furto di biciclette in zona. L’ultimo episodio si è verificato l’altro giorno all’esterno del supermercato Tigros di Lazzate, in via Monte Bianco, dove ignoti hanno rubato le bici a un ragazzo e ad alcuni suoi amici.

A rendere pubblico l’accaduto è stata la mamma di uno dei giovani derubati, che ha pubblicato un appello sui social network nella speranza di riuscire a recuperare almeno una delle biciclette. Nel messaggio chiede a chiunque possa aver visto qualcosa o abbia informazioni utili di mettersi in contatto con lei.

La donna ha diffuso anche l’immagine della bici rubata, indicando alcuni segni particolari che potrebbero facilitarne il riconoscimento: un graffio sulla lega del freno posteriore e un copriraggio di colore blu. L’episodio si inserisce in una serie di furti simili già segnalati nelle ultime settimane, alimentando preoccupazione tra i residenti e tra chi utilizza la bicicletta per gli spostamenti quotidiani.

(foto: una immagine della bici rubata)

