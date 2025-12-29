news

UBOLDO – Camminare insieme per la pace fin dal primo giorno dell’anno: è con questo spirito che Officine Musicali parteciperà alla Marcia della Pace, in programma a Uboldo il primo gennaio. L’iniziativa nasce dal desiderio di rispondere a un invito storico e condiviso: “La partecipazione di Officine Musicali alla Marcia della Pace 2026 nasce accogliendo l’invito di San Paolo VI, che nel 1968 istituì la Giornata Mondiale della Pace”.

Nel testo diffuso dall’associazione la pace non è descritta come un’idea astratta, ma come una responsabilità collettiva e concreta. “Interpretando questo valore non come un’utopia astratta, ma come l’aspirazione profonda e condivisa di tutta la società”, spiegano da Officine Musicali, ricordando che il tema coinvolge diversi livelli della vita civile: “Dalle istituzioni internazionali ai movimenti politici, fino alla responsabilità e alla sensibilità dei giovani, la pace attraversa tutta la società ed è il terreno comune su cui si misura la civiltà di un tempo”.

La partecipazione alla Marcia è presentata come scelta consapevole e quotidiana. “Partecipare significa quindi unirsi a un cammino collettivo che riconosce nella pace non solo un valore da affermare, ma una scelta concreta e quotidiana, l’unica via possibile per il futuro dell’umanità”.

Nel messaggio trova spazio anche una riflessione sul linguaggio e sui comportamenti di ogni giorno. “Ma parlare di pace richiede anche un esame di coscienza che parte dal linguaggio e dai comportamenti di ogni giorno”, si legge nella lettera, con un richiamo a un rischio spesso sottovalutato: “Il rischio più grande non è soltanto la violenza manifesta, bensì un processo più lento e spesso invisibile: quello della deumanizzazione”.

Un passaggio centrale riguarda proprio l’origine della violenza: “La violenza comincia quando smettiamo di vedere l’altro come una persona e lo riduciamo a una categoria, a qualcosa di estraneo, di fastidioso o di inquietante”. Secondo Officine Musicali questo processo è pericoloso perché sottile: “Questo scivolamento è pericoloso proprio perché è impercettibile e riguarda tutti noi”.

L’associazione lega questo tema al proprio impegno educativo, indicando nei giovani uno dei punti chiave su cui costruire la pace. “In questo orizzonte, Officine Musicali riconosce nella formazione globale dei giovani uno dei luoghi in cui la pace può essere costruita davvero”, ricordando come per San Paolo VI “la Gioventù non solo una fase della vita, ma una forza capace di orientare il futuro”.

Da qui l’azione quotidiana dell’associazione: “Nel nostro piccolo, cerchiamo di sostenere questa visione offrendo spazi educativi e culturali in cui i giovani possano incontrarsi, ascoltarsi, confrontarsi e imparare a riconoscere il valore dell’altro attraverso la musica, la cultura e la relazione”.

La conclusione chiarisce il senso della presenza alla Marcia: “Per questo la nostra partecipazione a questa Marcia non è solo un gesto simbolico”. È, piuttosto, “un impegno quotidiano a contrastare ogni forma di deumanizzazione, a riaffermare il valore di ogni persona, a ricordarci che la pace nel mondo nasce prima di tutto dal modo in cui guardiamo l’altro e ci relazioniamo con lui”.

