SARONNO – Lunedì 29 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si prevede stabile e soleggiata su Saronno, con cieli sereni per l’intero arco della giornata e nessuna possibilità di precipitazioni.

Le temperature si manterranno piuttosto basse: la minima ha toccato i -2°C nelle prime ore del mattino, mentre la massima non supererà gli 8°C. Nonostante il sole, l’aria resterà fredda per tutto il giorno. La ventilazione sarà debole, al mattino proveniente da Nord-Nordovest e nel pomeriggio da Ovest-Sudovest. È stata diramata un’allerta meteo per la presenza di ghiaccio nelle prime ore della giornata: si raccomanda prudenza alla guida e nei percorsi pedonali.

La stabilità atmosferica è garantita dalla presenza di un campo di alta pressione che favorisce condizioni anticicloniche su tutta la regione.

In Lombardia, la situazione resta simile: tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Qualche banco di nebbia è possibile sulle basse pianure orientali al mattino, ma in generale il tempo sarà asciutto e tranquillo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

