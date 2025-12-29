Città

SARONNO – Una situazione definita “grave e ormai intollerabile” in una delle aree più delicate della città, a ridosso della stazione ferroviaria e a pochi metri dal centro. Questo ha spinto i residenti della zona tra via Lanino e via Gaudenzio Ferrari a scrivere una lettera aperta per denunciare degrado, insicurezza e mancanza di interventi. L’obiettivo è avere un miglioramento concreto e tempestivo. Per ottenerlo, gli abitanti del quartiere, ormai esasperati, sono pronti a rivolgersi al Prefetto.

Nella propria missiva, i cittadini parlano di un problema che va avanti da tempo e che coinvolge sia l’ordine pubblico sia il decoro urbano. Nel testo spiegano chiaramente dove si concentra la criticità e perché la situazione è diventata insostenibile: “Gentile redazione de ilSaronno, vi scriviamo per segnalare una situazione di grave e ormai intollerabile degrado che riguarda l’area compresa tra via Lanino e via Gaudenzio Ferrari, alle spalle della stazione ferroviaria, a pochissimi metri dal centro cittadino”

Due i problemi principali, come riportato più volte da ilSaronno dando voce ai residenti, la compravendita di sostanze stupefacenti e il degrado. Lo spiegano chiaramente i residenti: “Da tempo la zona è teatro di spaccio quotidiano, più volte segnalato e sotto gli occhi di residenti e passanti, oltre a frequenti risse ed episodi di ubriachezza molesta, in particolare durante il sabato sera. Al degrado sociale si aggiunge quello ambientale: decine di bottiglie di birra abbandonate, rifiuti di ogni genere sparsi sull’erba e sui marciapiedi, vetri rotti che rappresentano anche un pericolo per l’incolumità delle persone”.

È proprio l’abbandono uno dei problemi più segnalati: “Ancora più grave è il fatto che, in alcuni casi, questi rifiuti restino sul posto per diversi giorni, senza essere rimossi tempestivamente, anche dopo il passaggio degli operatori della nettezza urbana, alimentando la sensazione di abbandono e totale mancanza di controllo”.

La situazione è tanto grave che supera il disagio: “I cittadini della zona non sono semplicemente infastiditi: sono esasperati. Vivere e transitare in quest’area significa fare i conti ogni giorno con insicurezza, incuria e degrado, in una città che dovrebbe invece tutelare il decoro urbano e la sicurezza di chi la vive”.

Dopo l’ennesimo fine settimana problematico, la richiesta è quella di interventi rapidi: “Alla luce dell’ennesimo fine settimana segnato da disordini e sporcizia, chiediamo interventi immediati e concreti: maggiore presidio delle forze dell’ordine, controlli mirati, pulizia costante e una presa di responsabilità chiara da parte delle istituzioni competenti”.

Nella lettera viene indicata anche una scadenza precisa, con la possibilità di rivolgersi al prefetto in assenza di risposte: “In assenza di risposte e azioni nelle prossime 48 ore, i residenti sono pronti a rivolgersi formalmente al prefetto, affinché venga ristabilita legalità e decoro in una zona strategica della città”.

guarda tutte le foto 6



Saronno, degrado nel Retrostazione: le foto verità dei residenti

